Владимир Зографски преодоля квалификациите на Световната купа във Фалун

  • 25 ное 2025 | 13:36
  • 194
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификациите на Световната купа във Фалун

Владимир Зографски направи колебливо начало на третия кръг от сезона в Световната купа по ски скокове, но успя да преодолее пресявките във Фалун с предпоследен резултат. Така българинът стигна до официалното състезание на малката шанца, което ще започне в 15:55 часа българско време.

Зографски започна квалификацията с 54-и стартов номер от 68 участници предвид 15-ото си място в класирането за Световната купа. Българинът бе 12-и на старта на сезона в Лилехамер и ден по-късно зае 24-а позиция, отново на голямата шанца в Норвегия.

Зографски не бе на обичайното си ниво в квалификацията на малката шанца. Той скочи на едва 86.5 метра и получи 96.8 точки, с което заслужи предпоследното 49-о място за официалните скокове. Българинът се класира само пред швейцареца Юри Кесели, а Иля Мизерних от Казахстан пропуска кръга с 1.7 точки пасив от Зографски.

Първенец в квалификациите бе австриецът Даниел Чофених, който записа скок на 91.5 метра и заслужи 119.6 точки, с 1.4 повече от сънародника си Щефан Крафт. Изненадата бе в класирането на лидера в генералното подреждане Рьою Кобаяши, който завърши пресявките на 30-о място със скок на 83.5 метра и 102.5 точки.

Фалун се завръща в Световната купа след отсъствие от цяло десетилетие. Шведското трасе приема едва втори кръг за последните над 20 години, като причина за дългите паузи е липсата на елитни шведски състезатели в ски скоковете и съответно намаленият зрителски интерес. През уикенда обаче това ще се промени, тъй като на шанцата при дамите ще излезе Фрида Вестман. През 2022 тя стана първият шведски атлет от близо 30 години с подиум в ски скоковете.

През 2027 Фалун ще бъде домакин на Световното първенство по ски скокове.

