Динко Динев с победи на сингъл и на двойки на "Чаланджър" в Пакистан

Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 50“ на твърда настилка в Исламабад (Пакистан) с награден фонд от 60 хиляди долара.

21-годишният българин надделя на старта на основната схема над участващия с "уайлд кард" представител на домакините Акийл Хан с 4:6, 7:6(5), 6:1 след малко повече от два часа и половина игра. Динев загуби първия сет след решаващ пробив в десетия гейм, а във втората част сервиращите не допуснаха грешки и се стигна до тайбрек, в който българинът взе последните две разигравания, за да изравни резултата. В последствие той доминираше и поведе с 5:0 гейма в третия сет по пътя си към крайната победа.

Така Динев се осигури 1000 долара и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 755-ата позиция. За място на четвъртфиналите той ще се изправи срещу поставения под номер 2 Джей Кларк (Великобритания), 213-и в класацията на АТП. Двамата не са се срещали досега.

В схемата при дуетите българинът е четвъртфиналист заедно с Матиас Уйвари (Австрия). Те спечелиха без игра в първия кръг срещу отказалите се Лео Борг (Швеция) и Саба Пурцеладзе (Грузия), който реши да не излезе на корта заради преумора.