Еторе Месина вече не е старши треньор на Армани Олимпия Милано

  • 25 ное 2025 | 12:39
Еторе Месина вече не е старши треньор на Армани Олимпия Милано

Италианецът Еторе Месина вече не е старши треньор на Армани Олимпия Милано. Специалистът, който ръководеше отбора от 2019 година, реши да се оттегли, информира италианският вестник Gazzetta dello Sport, а впоследствие новината беше потвърдена и от клуба.

Той ще бъде заменен от Джузепе Поета, който се завърна в Милано миналото лято като помощник-треньор и подписа тригодишен договор.

Италианският отбор претърпя три поредни загуби в Евролигата и в момента е с актив 6-6. В националната лига на Италия тимът има 5 победи и 4 загуби.

Месина ще остане ангажиран с клуба като личен съветник на президента Лео Дел'Орко.

„Еторе Месина ще продължи да бъде част от организацията в управленската си роля, осигурявайки приемственост и експертиза в клуба, благодарение на дългогодишния си опит“, коментираха от Армани Олимпия Милано в изявление.

В сряда грандът от Милано ще гостува на израелския Макаби Тел Авив в следващия кръг на Евролигата в сръбската столица Белград.

