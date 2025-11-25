Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Злато за Сиана Жилева и женския ни отбор на Балканското по скуош

Злато за Сиана Жилева и женския ни отбор на Балканското по скуош

  • 25 ное 2025 | 11:31
  • 623
  • 0
Злато за Сиана Жилева и женския ни отбор на Балканското по скуош

Две златни отличия завоюва отборът на България на Балканското първенство по скуош, което се проведе в Букурещ (Румъния). Най-добрата ни състезателка в този спорт Сиана Жилева триумфира при жените, а след това със съотборничките си стъпи на най-високото място на почетната стълбичка и в отборната надпревара.

На финала в индивидуалното 17-годишната българка постигна категорична победа над Пика Рупер (Словения) с 3:0 гейма.

Това е голям успех за българския скуош. Както е известно, този спорт бе приет в олимпийското семейство и ще направи своя дебют на Олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

При мъжете Филип Георгиев се класира 5-и.

При девойките до 19 г. Емма Петева спечели бронз, а София Георгиева се нареди на 4-то място.

В категорията мъже 35+ Георги Янев зае второ място.

България спечели балканската титла и в отборната надпреварата при жените. Нашият тим бе в състав Сиана Жилева, Емма Петева, София Георгиева и Ема Божилова. На второ място се класира отборът на домакините, а бронзът отиде при Словения.

Мъжете ни в състав Филип Георгиев, Лиан Тодоров, Любомир Наков, Атанас Ибришимов, Георги Янев и Стоян Маринов спечелиха бронзови отличия. Балкански шампиони станаха домакините от Румъния, а среброто спечели тимът на Словения.

Следвай ни:

Още от Тенис

Донски не успя да преодолее квалификациите в Португалия

Донски не успя да преодолее квалификациите в Португалия

  • 24 ное 2025 | 20:49
  • 583
  • 0
24-годишна украинка проби в топ 100

24-годишна украинка проби в топ 100

  • 24 ное 2025 | 18:59
  • 1107
  • 3
Алкарас и Синер скоро ще имат сериозна конкуренция

Алкарас и Синер скоро ще имат сериозна конкуренция

  • 24 ное 2025 | 13:33
  • 3381
  • 0
Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

  • 24 ное 2025 | 10:10
  • 812
  • 2
 Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

 Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

  • 24 ное 2025 | 07:47
  • 1023
  • 0
Синер поздрави Италия

Синер поздрави Италия

  • 24 ное 2025 | 07:30
  • 1709
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 6879
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543306
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 5444
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 5729
  • 9
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2094
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5948
  • 1