Злато за Сиана Жилева и женския ни отбор на Балканското по скуош

Две златни отличия завоюва отборът на България на Балканското първенство по скуош, което се проведе в Букурещ (Румъния). Най-добрата ни състезателка в този спорт Сиана Жилева триумфира при жените, а след това със съотборничките си стъпи на най-високото място на почетната стълбичка и в отборната надпревара.

На финала в индивидуалното 17-годишната българка постигна категорична победа над Пика Рупер (Словения) с 3:0 гейма.

Това е голям успех за българския скуош. Както е известно, този спорт бе приет в олимпийското семейство и ще направи своя дебют на Олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

При мъжете Филип Георгиев се класира 5-и.

При девойките до 19 г. Емма Петева спечели бронз, а София Георгиева се нареди на 4-то място.

В категорията мъже 35+ Георги Янев зае второ място.

България спечели балканската титла и в отборната надпреварата при жените. Нашият тим бе в състав Сиана Жилева, Емма Петева, София Георгиева и Ема Божилова. На второ място се класира отборът на домакините, а бронзът отиде при Словения.

Мъжете ни в състав Филип Георгиев, Лиан Тодоров, Любомир Наков, Атанас Ибришимов, Георги Янев и Стоян Маринов спечелиха бронзови отличия. Балкански шампиони станаха домакините от Румъния, а среброто спечели тимът на Словения.