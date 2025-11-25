Чонси Билъпс пледира невинен по делото за измама при игра на покер

Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс заяви в съда, че е невинен по делото за измама и манипулиране на покер игри.

Билъпс, който е член на "Залата на славата" на Националната баскетболна асоциация, бе изправен за пръв път пред Федералния съд в Бруклин, Ню Йорк в едно от най-мащабните дела за измама в последните години. Повече от 30 души са част от схема за измама, която включва и незаконни залози на мачове от НБА, а сред обвиняемите е още помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс, както и членове на италианската мафия в Ню Йорк.

Съдът наложи размер на гаранцията на Билъпс от 5 милиона долара.

В началото на декември се очаква да стартира и делото срещу баскетболиста на Маями Хийт Тери Розиър, който е обвинен заедно с шестима други за поставянето на нелегални залози в мачове с негово участие.