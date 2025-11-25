Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Чонси Билъпс пледира невинен по делото за измама при игра на покер

Чонси Билъпс пледира невинен по делото за измама при игра на покер

  • 25 ное 2025 | 10:28
  • 231
  • 0
Чонси Билъпс пледира невинен по делото за измама при игра на покер

Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс заяви в съда, че е невинен по делото за измама и манипулиране на покер игри.

Билъпс, който е член на "Залата на славата" на Националната баскетболна асоциация, бе изправен за пръв път пред Федералния съд в Бруклин, Ню Йорк в едно от най-мащабните дела за измама в последните години. Повече от 30 души са част от схема за измама, която включва и незаконни залози на мачове от НБА, а сред обвиняемите е още помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс, както и членове на италианската мафия в Ню Йорк.

Съдът наложи размер на гаранцията на Билъпс от 5 милиона долара.

В началото на декември се очаква да стартира и делото срещу баскетболиста на Маями Хийт Тери Розиър, който е обвинен заедно с шестима други за поставянето на нелегални залози в мачове с негово участие.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

13-ият кръг на Евролигата започва с балканско дерби и още 5 двубоя

13-ият кръг на Евролигата започва с балканско дерби и още 5 двубоя

  • 25 ное 2025 | 07:15
  • 1121
  • 0
Летящият Ботев Враца е следващият тест пред Рилски спортист

Летящият Ботев Враца е следващият тест пред Рилски спортист

  • 25 ное 2025 | 06:45
  • 1936
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5088
  • 0
Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 25 ное 2025 | 05:35
  • 2397
  • 0
Кендъл Дженър свали всички дрехи

Кендъл Дженър свали всички дрехи

  • 24 ное 2025 | 23:54
  • 3858
  • 4
Локомотив Пловдив нанесе седмо поражение на Левски

Локомотив Пловдив нанесе седмо поражение на Левски

  • 24 ное 2025 | 21:23
  • 8560
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 542792
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 3363
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 4778
  • 4
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 1643
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5088
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 33890
  • 113