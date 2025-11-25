Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Къри блести при победа на Уориърс над Юта Джаз

Къри блести при победа на Уориърс над Юта Джаз

  • 25 ное 2025 | 11:53
Воден от неостаряващия Стеф Къри, отборът на Голдън Стейт Уориърс записа убедителна победа над Юта Джаз със 134:117 в мач от редовния сезон в НБА

След първа четвърт, спечелена от Юта, Голдън Стейт спечели три поредни части, а в края на третата водеше с над 20 точки. Къри реализира 31 точки, включително шест тройки. Бъди Хийлд помогна с 20 точки, 4 асистенции и 5 борби, а Джими Бътлър завърши вечерта с 18 точки, 7 асистенции и 6 борби.

Кийонте Джордж се открои с 28 точки, 7 асистенции и 6 борби за Джаз, стреляйки с 57% обща успеваемост при 17 стрелби. Ейс Бейли добави 21 точки, а Лаури Марканен в този мач беше ограничен до скромните за него 17 точки, 4 асистенции и 6 борби, отбелязвайки едва 1 от 5 опита от тройката.

На Запад, емоциите стигнаха до продължения в Сакраменто. Кингс победиха Минесота Тимбъруулвс със 117:112, в мач, в който забележителното представяне на Антъни Едуардс (43 точки и 7 борби) не беше достатъчно за Уулвс. 31 точки за победителите отбеляза Демар ДеРозан, а с дабъл-дабъл от 26 точки и 15 борби се отличи Кийгър Мъри.

Ню Орлиънс Пеликанс сложиха край на серия от девет поредни загуби, побеждавайки Чикаго Булс със 143:130. Зайън Уилямсън (29 точки) и Садик Бей (20 точки и 14 борби) бяха лидерите в първата победа под ръководството на временния треньор Джеймс Борего, подобрявайки баланса на Пеликанс до 3-15.

Маями Хийт потвърдиха добрата си форма, побеждавайки Далас Маверикс със 106:102. При завръщането си от дълготрайно отсъствие поради контузия Тайлър Хиро беше ключов за състава си с 24 точки и 7 борби, а Кел'Ел Уеър добави 20 точки и 18 борби за пореден дабъл-дабъл.

Пи Джей Уошингтън завърши с най-много точки, вкарвайки 27, докато Макс Кристи записа 15 точки и 5 борби.

Дербито на Ню Йорк беше доминирано от Никс (10-6), които победиха Нетс със 113:100 с отлично представяне на Карл-Антъни Таунс (37 точки и 12 борби).

Милуоки Бъкс без Янис Адетокумбо записаха пета поредна загуба, този път срещу Портланд Трейл Блейзърс със 115:103. Боби Портис вкара най-много с 22 точки и 6 борби. Коул Антъни отбеляза 16 от пейката, а Кайл Кузма беше с 15 точки и 6 борби. Майлс Търнър записа дабъл-дабъл с 13 точки и 11 борби, но колективните усилия не достигнаха за победата.

