Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  • 25 ное 2025 | 09:38
  • 339
  • 0

От 11:00 часа Българската федерация по ски ще даде пресконференция, която ще се проведе в зала „Родина“ на Националния стадион „В. Левски“. На нея звездите на зимните спортове ще представят целите си за олимпийския сезон по-малко от сто дни преди откриването на игрите в Милано и Кортина.

Срещата с медиите е по повод старта и за предстоящата VISA Snowboard Alpine World Cup Bansko 2026 през януари. Участие в пресконференцията ще вземат Цеко Минев, президент на БФСки, Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки, Виктор Гичев, директор на VISA Snowboard Alpine World Cup Bansko 2026, както и националните състезатели Алберт Попов (алпийски ски), Радослав Янков, Малена и Тервел Замфирови (сноуборд).

Сред гостите ще са и треньорите на националните отбори в алпийските ски и сноуборда.

Пресконференцията може да наблюдавате и в Sportal.bg.

