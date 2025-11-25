Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

Логан Куули отбеляза рекордните в кариерата си четири гола и записа асистенция за победа на Юта Мамът с 5:1 срещу Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Солт Лейк Сити спечели 27-ата си точка и се изкачи на четвърто място в Централната дивизия с една пасив от Минесота Уайлд.

Това бе първи мач в клубната история с хокеист с четири гола и първи като цяло за сезона в НХЛ. Дилан Гентер записа попадение и асистенция, а Карел Веймелка направи 33 спасявания за Юта, който спечели втори пореден мач.

Иван Барбашев завърши с един гол за Вегас, който е с идентичен актив и също е четвърти в Тихоокеанската дивизия.