Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас
  3. Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

  25 ное 2025 | 09:35
  • 482
  • 0
Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

Логан Куули отбеляза рекордните в кариерата си четири гола и записа асистенция за победа на Юта Мамът с 5:1 срещу Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Солт Лейк Сити спечели 27-ата си точка и се изкачи на четвърто място в Централната дивизия с една пасив от Минесота Уайлд.

Това бе първи мач в клубната история с хокеист с четири гола и първи като цяло за сезона в НХЛ. Дилан Гентер записа попадение и асистенция, а Карел Веймелка направи 33 спасявания за Юта, който спечели втори пореден мач.

Иван Барбашев завърши с един гол за Вегас, който е с идентичен актив и също е четвърти в Тихоокеанската дивизия.

