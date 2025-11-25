Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Доста натоварена нощ в НБА

Доста натоварена нощ в НБА

  • 25 ное 2025 | 01:35
  • 81
  • 0
Доста натоварена нощ в НБА

Предстои доста навотарена нощ в НБА. Ще се изиграят цели 10 двубоя от редовния сезон и ще следим с интерес какво ще се случи.

Нощта започва с два мача в 02:00 часа. В първия Индиана Пейсърс ще направи нов опит да спре летящия високо тим на Детройт Пистънс.

По същото време е и друг суперсблъсък на Изток между втория и третия във временното класиране, съответно Торонто Раптърс и Кливланд Кавалиърс.

В 02:30 пък е дербито на Ню Йорк между Бруклин Нетс и Ню Йорк Никс.

По същото време играят и Маями Хийт и Далас Маверикс.

В 03:00 часа са предвидени три мача. Мемфис Гризлис се изправя срещу Денвър Нъгетс в интересен сблъсък на Запад.

Милуоки Бъкс ще опита да спре пропадането си в домакинството си на Портланд Трейлблейзърс.

Ню Орлиънс Пеликанс пък приема Чикаго Булс, като също ще търси път за излизане от кризата, в която се намира.

В 04:30 часа отново предстои доста интресна битка в Западната конференция между Финикс Сънс и Хюстън Рокетс.

Последните два мача са с начален час 05:00. Единият е между Голдън Стейт Уориърс и Юта Джаз.

В другия Сакраменто Кингс се изправя срещу Минесота Тимбъруулвс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив нанесе седмо поражение на Левски

Локомотив Пловдив нанесе седмо поражение на Левски

  • 24 ное 2025 | 21:23
  • 6728
  • 1
Павлин Иванов: Много важно е да започнем здраво първия мач

Павлин Иванов: Много важно е да започнем здраво първия мач

  • 24 ное 2025 | 20:45
  • 410
  • 0
Любомир Минчев: Няма шанс да подценим Армения

Любомир Минчев: Няма шанс да подценим Армения

  • 24 ное 2025 | 20:19
  • 981
  • 0
Борислав Младенов: Дий Бост ще донесе спокойствие

Борислав Младенов: Дий Бост ще донесе спокойствие

  • 24 ное 2025 | 20:09
  • 1002
  • 0
Дий Бост пред Sportal.bg: В баскетбола няма лесни мачове

Дий Бост пред Sportal.bg: В баскетбола няма лесни мачове

  • 24 ное 2025 | 20:02
  • 993
  • 0
Националите тренират в завидно настроение преди сблъсъка с Армения, но в друга зала

Националите тренират в завидно настроение преди сблъсъка с Армения, но в друга зала

  • 24 ное 2025 | 19:45
  • 3728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 12544
  • 80
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 28276
  • 41
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 20336
  • 31
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 58479
  • 31
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 20932
  • 12
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 42585
  • 114