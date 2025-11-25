Доста натоварена нощ в НБА

Предстои доста навотарена нощ в НБА. Ще се изиграят цели 10 двубоя от редовния сезон и ще следим с интерес какво ще се случи.

Нощта започва с два мача в 02:00 часа. В първия Индиана Пейсърс ще направи нов опит да спре летящия високо тим на Детройт Пистънс.

По същото време е и друг суперсблъсък на Изток между втория и третия във временното класиране, съответно Торонто Раптърс и Кливланд Кавалиърс.

В 02:30 пък е дербито на Ню Йорк между Бруклин Нетс и Ню Йорк Никс.

По същото време играят и Маями Хийт и Далас Маверикс.

В 03:00 часа са предвидени три мача. Мемфис Гризлис се изправя срещу Денвър Нъгетс в интересен сблъсък на Запад.

Милуоки Бъкс ще опита да спре пропадането си в домакинството си на Портланд Трейлблейзърс.

Ню Орлиънс Пеликанс пък приема Чикаго Булс, като също ще търси път за излизане от кризата, в която се намира.

В 04:30 часа отново предстои доста интресна битка в Западната конференция между Финикс Сънс и Хюстън Рокетс.

Последните два мача са с начален час 05:00. Единият е между Голдън Стейт Уориърс и Юта Джаз.

В другия Сакраменто Кингс се изправя срещу Минесота Тимбъруулвс.