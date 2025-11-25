Еспаньол се завърна към победите срещу Севиля

Еспаньол се завърна на победния път в Ла Лига след успех с 2:1 над Севиля в домакинството си от 13-ия кръг. Каталунците стигнаха до трите точки през втората част с голове на Пере Мия в 48-ата и Роберто Фернандес в 84-тата минута. Почетният гол за гостите пък реализира Маркао в 86-ата минута.

През първото полувреме Севиля бе по-опъсният от двата отбора. В 18-ата минута Пеке удари греда, а в 36-ата минута опасен изстрел на Габриел Суасо бе спасен от вратаря Марко Дмитрович.

Още в началото на втората част обаче балансът на силите се промени. В 48-ата минута Пере Мия отбеляза с глава отблизо след центриране на Тайрийс Долън.

В 84-тата минута домакините удвоиха преднината си. Роберто Фернандес отбеляза красив гол с удар извън наказателното поле.

Севиля все пак запази интригата до края, намалявайки изоставането си в 86-ата минута. При центриране от корнер Маркао стреля с глава и Леандро Кабрера не успя да се намеси добре пред голлинията и чукна топката в собствената си врата. Голът все пак бе записан на сметката на бразилеца.

В крайна сметка обаче Еспаньол се поздрави с успеха и събра актив от 21 точки, като се намира плътно зад лидерите на 6-ата позиция, с равни точки с 5-ия Бетис. Севиля пък заема 11-ото място в таблицата с 16 точки.

Снимки: Gettyimages