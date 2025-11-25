Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Еспаньол
  3. Еспаньол се завърна към победите срещу Севиля

Еспаньол се завърна към победите срещу Севиля

  • 25 ное 2025 | 00:14
  • 65
  • 0
Еспаньол се завърна към победите срещу Севиля

Еспаньол се завърна на победния път в Ла Лига след успех с 2:1 над Севиля в домакинството си от 13-ия кръг. Каталунците стигнаха до трите точки през втората част с голове на Пере Мия в 48-ата и Роберто Фернандес в 84-тата минута. Почетният гол за гостите пък реализира Маркао в 86-ата минута.

През първото полувреме Севиля бе по-опъсният от двата отбора. В 18-ата минута Пеке удари греда, а в 36-ата минута опасен изстрел на Габриел Суасо бе спасен от вратаря Марко Дмитрович.

Още в началото на втората част обаче балансът на силите се промени. В 48-ата минута Пере Мия отбеляза с глава отблизо след центриране на Тайрийс Долън.

В 84-тата минута домакините удвоиха преднината си. Роберто Фернандес отбеляза красив гол с удар извън наказателното поле.

Севиля все пак запази интригата до края, намалявайки изоставането си в 86-ата минута. При центриране от корнер Маркао стреля с глава и Леандро Кабрера не успя да се намеси добре пред голлинията и чукна топката в собствената си врата. Голът все пак бе записан на сметката на бразилеца.

В крайна сметка обаче Еспаньол се поздрави с успеха и събра актив от 21 точки, като се намира плътно зад лидерите на 6-ата позиция, с равни точки с 5-ия Бетис. Севиля пък заема 11-ото място в таблицата с 16 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Две дузпи оформиха равенство за Херманщат в отсъствието на Иванов

Две дузпи оформиха равенство за Херманщат в отсъствието на Иванов

  • 24 ное 2025 | 21:29
  • 857
  • 0
Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 3772
  • 13
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 9761
  • 68
Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

  • 24 ное 2025 | 21:00
  • 1452
  • 1
Защитник на Наполи: Винаги сме имали доверие в Конте, както и той в нас

Защитник на Наполи: Винаги сме имали доверие в Конте, както и той в нас

  • 24 ное 2025 | 20:30
  • 517
  • 0
Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

  • 24 ное 2025 | 19:51
  • 1367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 9761
  • 68
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 26861
  • 41
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 19540
  • 29
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 57506
  • 30
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 20244
  • 12
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 41707
  • 113