Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 124
  • 0
Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси постави исторически рекорд. 38-годишният аржентинец достигна 1300 голови приноса в кариерата си (896 попадения и 404 асистенции), превръщайки се в първия футболист, който го е постигал.

Меси си гарантира това постижение в мача от четвъртфиналите от плейофите за шампионската титла на Мейджър Лийг Сокър срещу ФК Синсинати (4-0), отбелязвайки гол и давайки три асистенции. Нападателят има 941 голови приноса за Барселона, 117 за Интер Маями, 66 за ПСЖ и 176 за националния отбор на Аржентина. Отне му 1135 мача, за да достигне това постижение.

38-годишният играч е световен и олимпийски шампион, четирикратен победител в Шампионската лига и осемкратен носител на „Златната топка“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 980
  • 1
Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

  • 24 ное 2025 | 14:52
  • 3661
  • 27
Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

  • 24 ное 2025 | 14:30
  • 761
  • 0
Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1532
  • 0
Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 13058
  • 4
Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 2821
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 330
  • 0
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 19028
  • 33
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 13646
  • 8
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 50949
  • 24
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 15659
  • 8
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 36364
  • 102