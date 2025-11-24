Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси постави исторически рекорд. 38-годишният аржентинец достигна 1300 голови приноса в кариерата си (896 попадения и 404 асистенции), превръщайки се в първия футболист, който го е постигал.

Меси си гарантира това постижение в мача от четвъртфиналите от плейофите за шампионската титла на Мейджър Лийг Сокър срещу ФК Синсинати (4-0), отбелязвайки гол и давайки три асистенции. Нападателят има 941 голови приноса за Барселона, 117 за Интер Маями, 66 за ПСЖ и 176 за националния отбор на Аржентина. Отне му 1135 мача, за да достигне това постижение.

🚨 BREAKING: Leo Messi has reached 1300 goal contributions in his career. 🤯🐐



896 goals.

404 assists. pic.twitter.com/VBOlqmIJxe — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 23, 2025

38-годишният играч е световен и олимпийски шампион, четирикратен победител в Шампионската лига и осемкратен носител на „Златната топка“.

