Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси постави исторически рекорд. 38-годишният аржентинец достигна 1300 голови приноса в кариерата си (896 попадения и 404 асистенции), превръщайки се в първия футболист, който го е постигал.
Меси си гарантира това постижение в мача от четвъртфиналите от плейофите за шампионската титла на Мейджър Лийг Сокър срещу ФК Синсинати (4-0), отбелязвайки гол и давайки три асистенции. Нападателят има 941 голови приноса за Барселона, 117 за Интер Маями, 66 за ПСЖ и 176 за националния отбор на Аржентина. Отне му 1135 мача, за да достигне това постижение.
38-годишният играч е световен и олимпийски шампион, четирикратен победител в Шампионската лига и осемкратен носител на „Златната топка“.
Снимки: Gettyimages