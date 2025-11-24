Донски не успя да преодолее квалификациите в Португалия

Българският тенисист Александър Донски не успя да се класира за основната схема на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро. Националът загуби в много оспорван мач от словака Андрей Мартин с 4:6, 6:1, 6:7 (3) в мач, който продължи повече от 2 часа и 15 минути.

Ден по-рано българинът бе надиграл Луис Веселс от Германия.

Донски поведе в първия сет с 3:0 и 4:1 след пробив, но остави съперникът два пъти да пробие сервиса му и да спечели първата част.

Във втората българинът бе убедителен, като даде на по-високо класирания си съперник Мартин, който е под номер 387 в световната ранглиста, само гейм.

Донски пропусна чудесна възможност в третия сет при 5:5 и сервис на словака, когато поведе с 40:0. Той бе изравнен, но отново имаше точка за пробив, който загуби. Така той пропусна четири възможности да поведе и да затвори евентуално мача на свой сервис. Стигна са до тайбрек, в който словакът направи четири мини пробива и в крайна сметка триумфира след 7:3.

Още един българин ще стартира в турнира. Адриан Андреев ще започне от основната схема на сингъл и в първия кръг ще срещне испанеца Пол Мартин Тифон.