  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. 24-годишна украинка проби в топ 100

24-годишна украинка проби в топ 100

  • 24 ное 2025 | 18:59
  • 306
  • 1
24-годишна украинка проби в топ 100

Въпреки че редовният сезон на WTA Tour приключи, турнирите от сериите WTA 125 и ITF World Tennis Tour продължават през ноември и декември. Миналата седмица южноамериканската серия от турнири WTA 125 продължи в Колина, Чили, докато състезания от по-висока категория от календара на ITF се проведоха в Япония, Австралия, Европа и Северна Америка.

Най-значимият скок в тазседмичното издание на ранглистата на WTA принадлежи на шампионката от Колина Олександра Олиникова, която направи своя дебют в топ 100 със скок от 14 позиции – от №109 до №95. Украинката се намира в серия от 10 поредни победи, след като спечели четвъртата си титла от WTA 125 за годината (след Толентино през септември и Тукуман преди две седмици), и вече е с баланс за 2025 г. от 57 победи и 19 загуби.

24-годишната тенисистка, която не загуби нито сет по пътя към трофея в Колина, е 21-вата украинка в историята, достигнала до Топ 100 на WTA, и 28-ата състезателка, направила дебют в Топ 100 през 2025 г. По това време миналата година тя беше на №322 в световната ранглиста. Въпреки че Олийникова все още не е участвала в основната схема на турнир от основния тур, тази година тя дебютира в квалификациите на „Уимбълдън“ и US Open.

„Това е много важна победа за баща ми“, каза Олиникова в интервю на корта след финала в Колина, в който победи Леолия Жанжан с 7-5, 6-1. „Той не е тук, той защитава Украйна [в армията на страната] и това е изключително трудно. Опитвам се да дам най-доброто от себе си и да бъда играчът, който той иска да бъда, защото той винаги вярваше, че ще вляза в Топ 100, когато никой друг не вярваше. Нямам търпение да му се обадя, защото знам колко много означава това за него.“

