  2. Волейбол
  Комисията по плажен волейбол към БФВ награди републиканските шампиони за 2025 година

Комисията по плажен волейбол към БФВ награди републиканските шампиони за 2025 година

  • 24 ное 2025 | 18:20
Комисията по плажен волейбол към Българската федерация по волейбол официално награди държавните шампиони за сезон 2025. Тържествените церемонии се състояха в град Бяла и в София, като събраха най-изявените млади таланти, треньори и ръководители на клубове от страната.

Сред отличените бяха новите републикански шампиони в различните възрастови категории. При момичетата до 17 години титлата завоюваха състезателките на „Бийч Волей Бургас“ Симона Милушева и Анелия Попова, които приключиха сезона със 74 ранкинг точки.

В категорията момичета до 19 години първото място заеха представителките на „Енерджи Варна“ - Ваяна Заркова и Виктория Стоянова, които събраха най-висок актив в своята възрастова група - 76 точки

При момчетата до 17 години шампион за 2025-а стана Георги Попов от клуб „Енерджи Варна“, който завърши сезона с 62 ранкинг точки.

В по-горната възрастова група - момчета до 19 години, републиканската титла спечели Александър Добрев от ЦСКА, който приключи годината с 40 точки.

Силното присъствие на „Енерджи Варна“ в младежките формации донесе на клуба и най-престижното отличие при клубовете. С официално връчен приз за Клубен шампион за 2025 година организацията, ръководена от Евгени Петков, беше отличена за системната работа и високите резултати през целия сезон.

