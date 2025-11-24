Комисията по плажен волейбол към БФВ награди републиканските шампиони за 2025 година

Комисията по плажен волейбол към Българската федерация по волейбол официално награди държавните шампиони за сезон 2025. Тържествените церемонии се състояха в град Бяла и в София, като събраха най-изявените млади таланти, треньори и ръководители на клубове от страната.

Сред отличените бяха новите републикански шампиони в различните възрастови категории. При момичетата до 17 години титлата завоюваха състезателките на „Бийч Волей Бургас“ Симона Милушева и Анелия Попова, които приключиха сезона със 74 ранкинг точки.

В категорията момичета до 19 години първото място заеха представителките на „Енерджи Варна“ - Ваяна Заркова и Виктория Стоянова, които събраха най-висок актив в своята възрастова група - 76 точки

При момчетата до 17 години шампион за 2025-а стана Георги Попов от клуб „Енерджи Варна“, който завърши сезона с 62 ранкинг точки.

В по-горната възрастова група - момчета до 19 години, републиканската титла спечели Александър Добрев от ЦСКА, който приключи годината с 40 точки.

Силното присъствие на „Енерджи Варна“ в младежките формации донесе на клуба и най-престижното отличие при клубовете. С официално връчен приз за Клубен шампион за 2025 година организацията, ръководена от Евгени Петков, беше отличена за системната работа и високите резултати през целия сезон.