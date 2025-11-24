Завръзката във Висша лига се увеличава

Интригата в Национална волейболна лига Висша лига се заплита. След изиграването на четвъртия кръг един отбор е без победа, а три нямат загуба, но резултатите във временното класиране за много близки. "Етрополе" продължиха победната си серия срещу "Звездец", надигравайки ги с 3-1 (25-14; 21-25; 25-18; 25-18).

"Добруджа 07" също остават без загуба след 3-0 (25-15; 25-21; 26-24) срещу "Раковски 1964".

"Миньор" успяха да продължат в битката без загубен мач след тежка битка с "Ботев". Перничани изоставаха с 2 гейма, но обърнаха мача в своя полза и се прибраха у дома с победа с 3-2 (13-25; 18-25; 25-23; 25-19; 15-11).

"Хебър" допуснаха четвърта загуба, този път у дома срещу "Черноморец Бяла 2008" с 0-3 (20-25; 22-25; 19-25).

Зрелищен двубой имаше възможност да наблюдава публиката в София на мача между ВАСК и "Изгрев", в който тимът от Ябланица измъкна победата с 3-2 (21-25; 24-26; 25-17; 25-22; 15-12).

Новакът във Висшата лига "Металург" постигна победа срещу "Родопа Смолян" с 3-0 (25-18; 25-19; 25-18).

Отборът на Софийски университет изигра силен мач и дома и зарадва публиката си с победа с 3-1 (23-25; 31-29; 25-16; 25-17) срещу "Град".

В следващия (пети) кръг предстоят интересни сблъсъци, дали някой от лидерите ще допусне загуба или "Хебър" ще спечели мача, ще разберем в уикенда 29-30 ноември.

Снимка: Фейсбук "Добруджа 07"