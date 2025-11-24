Популярни
Джан посочи какво трябва да направят той и неговите съотборници

  • 24 ное 2025 | 17:37
  • 252
  • 0

Капитанът на Борусия Дортмунд Емре Джан е убеден, че тимът трябва да е по-концентриран в последните минути на мачовете, за да избегне нежелани ситуации. Борусия водеше на Щутгарт с 2:0 в мача от Бундеслигата през уикенда, но допусна изравняване в добавеното време от Дениз Ундав, който направи хеттрик.

Ковач: Виляреал ще дадат всичко от себе си, Байер няма да играе утре
Ковач: Виляреал ще дадат всичко от себе си, Байер няма да играе утре

"Ние просто имаме нужда да сме по-фокусирани в последните минути, да бъдем на място. Всички искаме да печелим тези мачове, това е вън от съмнение. Надявам се, че отсега ще се справим по-добре с това", каза германският национал на пресконференцията преди срещата с Виляреал в Шампионската лига.

Бившият изпълнителен директор на Борусия е новият президент на клуба
Бившият изпълнителен директор на Борусия е новият президент на клуба

Треньорът на Борусия Нико Ковач потвърди, че няма да може да разчита за мача на халфа Максимилиан Байер. "Макси тренира за кратко днес, но все още има мускулни проблеми след мача в събота. В момента изглежда, че той няма да бъде готов за утре, за съжаление", каза Ковач пред медиите. 

Снимки: Gettyimages

