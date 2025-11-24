Популярни
»
Моника Кръстева с 23 точки и нов успех с Алтамура

  • 24 ное 2025 | 17:21
  • 264
  • 0
Българската волейболистка Моника Кръстева, която бе част и от женския национален отбор, и нейният Панбиско Леонеса (Алтамура) записаха четвърта победа в италианската Серия А2.

Воденият от Матео Дел′Ана отбор надигра като гост Траспорти Бресан Офаненго с 3:0 (25:21, 27:25, 25:20) в двубой от девети кръг на група В, изигран в "Пала Коим".

"Лъвиците" от южна Италия са на 5-а позиция в таблицата с 12 точки (4 победи, 5 загуби). Офаненго е на седма позиция с 10 точки (3 победи, 6 загуби).

Моника Кръстева изигра пореден силен мач, като се отчете с 23 точки (1 блокада). Биериа Тай Масин добави 11 точки (2 аса). Валерия Каракута бе отличена за MVP.

За съперника Сара Белиа реализира 13 точки, 11 точки добави Валентина Дзаго (1 ас, 1 блокада).

В следващия кръг Кръстева и съотборничките й срещат Клай Имола Волей, на 30 ноември (неделя) в 18:00 ч.

