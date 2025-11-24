Преслав Петков и Соренто с трети пореден успех в Италия

Световният вицешампион Преслав Петков записа трети пореден успех с Ромео (Соренто) в италианската Серия А2.

Отборът, воден от Никола Еспозито, се наложи над Ема Вилас Кодиеко Лупи (Сиена) с 3:2 (19:25, 22:25, 25:20, 28:26, 15:13) в мач от 6-ия кръг, изигран в зала "Джанкарло Паренти" в Санта Кроче сул′Арно.

Преслав Петков бе на терена в първите две части, след което се появи за кратко на терена в тайбрека. За времето си на игралното поле той записа 3 точки (1 блок, 40% ефективност в атака - -1).

19 точки реализира Алберто Пол (2 аса, 1 блок). Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 13 точки (1 блок).

За Сиена бившият италиански национал Луиджи Рандацо бе над всички с 24 точки (2 аса, 3 блока), Габриеле Нели се отчете с 19 точки (3 аса, 1 блок).

В следващия кръг Соренто среща Консар Равена, на 29 ноември (събота), от 19:30 часа. Сиена излиза срещу Прима ла Кашина Таранто ден по-късно.

Соренто е на осма позиция с 9 точки (3 победи, 3 загуби), Сиена е със същия актив и баланс, но с по-различно точково съотношение.