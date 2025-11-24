Популярни
  • 24 ное 2025 | 16:56
  • 422
  • 1
MVP Денис Карягин с 25 точки, Мачерата се върна на победния път

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха трета победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед.

Воденият от Романо Джанини отбор надигра Алва Инокс 2 Еме Сървис Порто Виро с 3:0 (25:21, 29:27, 25:18) в двубой от 6-ия кръг.

Така Мачерата прекъсна негативната си серия от 3 загуби.

Денис Карягин изигра нов страхотен мач, като се отчете с 25 точки (2 аса, 1 блок, 55% ефективност в атака - +17) и бе топреализатор. Той бе отличен и за MVP.

Руси Желев завърши с 12 точки (44% ефективност в атака, 35% перфектно и 65% позитивно посрещане - +5).

За Порто Виро бившият италиански национал Джулио Пинали се разписа с 14 точки (1 блок), с 11 точки завърши Лоренцо Малиано (1 блок).

В следващия кръг Мачерата среща Групо Консоли Сферк Бреша, на 30 ноември (неделя) от 18:30 часа. Порто Виро се изправя срещу Виртус Аверса.

