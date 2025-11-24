Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Християн Димитров и Самуил Вълчинов с по 13 точки за 5-и успех в Италия

Християн Димитров и Самуил Вълчинов с по 13 точки за 5-и успех в Италия

  • 24 ное 2025 | 16:43
  • 393
  • 0
Християн Димитров и Самуил Вълчинов с по 13 точки за 5-и успех в Италия

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар (Равена) записаха 5-и успех за сезона във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим се наложи като домакин над Ринашита (Лагонегро) с 3:1 (25:13, 27:25, 25:27, 25:23) в двубой от 6-и кръг.

Християн Димитров се отчете с 13 точки (2 блока, 42% ефективност в атака - -1) и бе втори по резултатност.

Самуил Вълчинов също записа 13 точки (1 ас, 1 блок, 44% ефективност в атака, 9% ефективност в атака, 9% перфектно и 36% позитивно посрещане).

Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 25 точки (2 аса) и бе най-резултатен.

За Лагонегро Стефано Арменанте се отчете с 18 точки (2 блока), 17 точки реализира Диего Кантагали (1 ас, 3 блока). С 14 точки завърши Джакомо Рафаели (4 блока).

Равена вече е на втора позиция с 15 точки (5 победи, 1 загуба). Същият актив имат Тинет Прата ди Порденоне и Групо Конзоли Сферк Бреша, които са съответно първи и трети, но с по-различно геймово съотношение.

Лагонегро е на деветата позиция със 7 точки (3 победи, 3 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Групо Консоли Сферк Бреша, на 30 ноември (неделя) от 18:30 ч. б.в. Порто Виро се изправя срещу Виртус Аверса. 

