ММА експерт настоява UFC да разменят Магомед Анкалаев за Дакота Дичева

  • 25 сеп 2025 | 17:34
Дин Томас не се отказва от своето дръзко предложение за размяна между UFC и PFL.

Наскоро се появи стар клип, в който треньорът и бивш боец предлага UFC да разменят Магомед Анкалаев (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) за Дакота Дичева (15-0) от PFL – преди Анкалаев да стане шампион в лека тежка категория. Въпреки че Анкалаев вече е шампион на UFC, Томас все още не е променил позицията си. Всъщност той я затвърди многократно.

„Казвам от две години, че трябва да направят тази размяна“, заяви Томас в YouTube канала на Даниел Кормие. „Когато Анкалаев се опитваше да си намери мачове, молейки се за битки, аз казах: „Разменете го в PFL, където може да спечели един милион долара“. Клипът всъщност е отпреди година. Преди година той все още се молеше за мачове. Аз си мислех: „Просто го разменете в PFL, там може да спечели милион долара, да печели турнирите, а ние можем да използваме Дакота.“

Вижте как можете да подкрепите Дакота Дичева на ММА Оскарите
Вижте как можете да подкрепите Дакота Дичева на ММА Оскарите

„След като цялата тази история се раздуха, те удобно я извадиха сега, когато той е шампион и защитава титлата си. И не само че поддържам мнението си, а го затвърждавам тройно. Все още твърдя, че това би била по-добра размяна. Дакота Дичева е с актив 15-0 и 80% победи с нокаут. Ако не мислите, че UFC може да я превърне в звезда, една от най-големите звезди в цялото MMA – русокосо момиче с 80% нокаути – тя би била най-голямата звезда в UFC. Те биха направили с нея това, което направиха с Ронда (Раузи), това, което се опитаха да направят с Холи Холм, това, което се опитаха да направят с Пейдж Ванзант, начина, по който промотираха Шон О'Мали“

