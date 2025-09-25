ММА експерт настоява UFC да разменят Магомед Анкалаев за Дакота Дичева

Дин Томас не се отказва от своето дръзко предложение за размяна между UFC и PFL.

Наскоро се появи стар клип, в който треньорът и бивш боец предлага UFC да разменят Магомед Анкалаев (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) за Дакота Дичева (15-0) от PFL – преди Анкалаев да стане шампион в лека тежка категория. Въпреки че Анкалаев вече е шампион на UFC, Томас все още не е променил позицията си. Всъщност той я затвърди многократно.

„Казвам от две години, че трябва да направят тази размяна“, заяви Томас в YouTube канала на Даниел Кормие. „Когато Анкалаев се опитваше да си намери мачове, молейки се за битки, аз казах: „Разменете го в PFL, където може да спечели един милион долара“. Клипът всъщност е отпреди година. Преди година той все още се молеше за мачове. Аз си мислех: „Просто го разменете в PFL, там може да спечели милион долара, да печели турнирите, а ние можем да използваме Дакота.“

„След като цялата тази история се раздуха, те удобно я извадиха сега, когато той е шампион и защитава титлата си. И не само че поддържам мнението си, а го затвърждавам тройно. Все още твърдя, че това би била по-добра размяна. Дакота Дичева е с актив 15-0 и 80% победи с нокаут. Ако не мислите, че UFC може да я превърне в звезда, една от най-големите звезди в цялото MMA – русокосо момиче с 80% нокаути – тя би била най-голямата звезда в UFC. Те биха направили с нея това, което направиха с Ронда (Раузи), това, което се опитаха да направят с Холи Холм, това, което се опитаха да направят с Пейдж Ванзант, начина, по който промотираха Шон О'Мали“