Летящият Ботев Враца е следващият тест пред Рилски спортист

Ботев Враца приема днес в зала "Георги Христов" в Ботевград Рилски спортист в отложен мач от осмия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата между новака и шампиона на страната започва в 16:00 часа.

Ботев Враца се представя доста добре от началото на сезона, като е в серия от три поредни победи и общ баланс 4-3. Преди броени дни врачани надвиха Миньор 2015 в Перник, а преди това записаха и още една значима победа като гост - в Плевен срещу местния Спартак.

Рилски спортист пък е с 5 успеха и 2 поражения до момента. Тимът от Самоков допусна изненадваща домакинска загуба от Локомотив Пловдив в последния си мач от първенството. Междумвременно воденият от Любомир Киров тим приключи участието си втурнира ФИБА Къп с една победа и пет поражения.

Очаква се Рилски спортист да бъде в Ботевград без един от основните си играчи - крилото Мирослав Васов, който е с контузия.

Снимки: Sportal.bg