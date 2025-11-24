Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

Българският треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов видя положителното в представянето на тима си срещу Коджаелиспор (0:0) в 13-ия кръг на турската Суперлига единствено в играта в защита. „Жълто-червените“ от Измир пропуснаха възможността да се придвижат на 3-а позиция, изоставайки на две точки от Трабзонспор.

Гьозтепе на Мъри Стоилов не успя да спечели срещу Коджаелиспор в мач с два отменени червени картона

"Знаехме, че ни очаква труден мач. Не започнахме първото полувреме с достатъчно страст. Не бяхме добри в нападение, но по-късно ускорихме темпото. Имаше много напрежение през целия мач. Футболистите от двата отбора постоянно се провокираха и влизаха в разправии, бяха прекалено агресивни... Не съм мениджър, който се наслаждава на подобни ситуации“, започна българският специалист.

"Създадохме две или три чисти положения и трябваше да се възползваме от тях. Хубавото беше, че не дадохме на противника нито един шанс да ни отбележи. Играхме много организирано в защита през всичките 90 минути, но определено трябва да сме по-добри в нападение. Трябва да бъдем по-креативни и уверени. Както казах, не дадохме на противника никакви положения, но трябва да бъдем по-ефективни в атака“, допълни Стоилов, който така и не може да намери нужния реализатор след продажбата на Ромуло в германския РБ Лайпциг.

Халф на Славия: Феновете на Гьозтепе и жителите на Измир винаги ще останат в сърцето ми

„Бих искал да благодаря на нашите фенове. Те създадоха фантастична атмосфера днес и ни подкрепяха през всичките 90 минути. Бих казал, че това е най-добрата атмосфера в лигата и наистина харесвам тази атмосфера. Ако общността Гьозтепе продължи да се обединява така, това ще ни донесе голям успех“, завърши 58-годишния хасковлия.

Следвай ни:

Снимки: Imago