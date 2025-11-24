Борислава Христова и Атинайкос постигнаха нова победа в Гърция

Популярни
  • 24 ное 2025 | 12:22
  • 345
  • 0
Националката Борислава Христова и Атинайкос се наложиха над Янина с 84:43 като гости в двубой от седмия кръг в първенството на Гърция по баскетбол за жени.

Атинайкос продължи победната си серия и оглавява временното класиране с актив 6-1, докато тимът на Янина допусна втора поредна и общо четвърта загуба от началото на сезона.

Христова допринесе за успеха с 8 точки, 3 борби и 1 асистенция за 16 минути на терена.

Домакините доминираха през целия мач, като на почивката водеха с 40:24, а преди последните 10 минути резултатът беше 63:39.

Сега за българката и съотборничките й предстои гостуване на полския Хожув в турнира Еврокъп на 27 ноември.

