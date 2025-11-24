Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Теодор Салпаров гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кевин Дюрант ще пропусне следващите два мача за Хюстън Рокетс

Кевин Дюрант ще пропусне следващите два мача за Хюстън Рокетс

  • 24 ное 2025 | 11:24
  • 187
  • 0
Кевин Дюрант ще пропусне следващите два мача за Хюстън Рокетс

Водещият реализатор на Хюстън Рокетс Кевин Дюрант ще пропусне следващите две срещи на "ракетите", съобщиха от тима.

37-годишният Дюрант, който има 15 участия в "Мача на звездите", няма да бъде на линия за гостуванията на Финикс Сънс в понеделник и на Голдън Стейт Уориърс в сряда поради лични причини.

От началото на настоящата кампания, която е първа за крилото с екипа на Рокетс, той има по 24,6 точки, 4,8 борби и 3,3 асистенции средно на мач, като стреля 48,5 процента от игра.

Хюстън спечели десет от първите си 14 мача от старта на сезона в Националната баскетболна асоциация и заема четвърто място в класирането в Западната конференция.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

Финикс записа трета поредна победа и спря серията на Сан Антонио

  • 24 ное 2025 | 09:00
  • 682
  • 0
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 5836
  • 1
НБА продължи с осем нови мача

НБА продължи с осем нови мача

  • 24 ное 2025 | 05:45
  • 4927
  • 0
Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

  • 24 ное 2025 | 02:37
  • 2055
  • 0
Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

  • 24 ное 2025 | 02:15
  • 489
  • 0
Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

  • 23 ное 2025 | 17:58
  • 11993
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 1610
  • 2
Берое остана без треньор

Берое остана без треньор

  • 24 ное 2025 | 10:58
  • 2170
  • 6
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 3454
  • 15
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 8444
  • 6
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 38797
  • 223
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 5836
  • 1