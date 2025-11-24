Кевин Дюрант ще пропусне следващите два мача за Хюстън Рокетс

Водещият реализатор на Хюстън Рокетс Кевин Дюрант ще пропусне следващите две срещи на "ракетите", съобщиха от тима.

37-годишният Дюрант, който има 15 участия в "Мача на звездите", няма да бъде на линия за гостуванията на Финикс Сънс в понеделник и на Голдън Стейт Уориърс в сряда поради лични причини.

От началото на настоящата кампания, която е първа за крилото с екипа на Рокетс, той има по 24,6 точки, 4,8 борби и 3,3 асистенции средно на мач, като стреля 48,5 процента от игра.

Хюстън спечели десет от първите си 14 мача от старта на сезона в Националната баскетболна асоциация и заема четвърто място в класирането в Западната конференция.