Радослав Росенов и Викторио Илиев в битки за четвъртфиналите днес в Будапеща

Радослав Росенов и Викторио Илиев ще се качат на ринга в Будапеща днес в преследване на място на четвъртфиналите на Европейското първенство до 23 години. Шампионатът на Стария континент в унгарската столица продължава с пълна сила, а ние очакваме нови победи, с убедителна и красива игра от нашите национали.

В обедната сесия Викторио Илиев ще проведе втори пореден мач. В категория до 65 килограма европейският шампион за младежи ще срещне Емануилс Сидоренко (Латвия). Двубоят е осми в програмата на ринг Б и се очаква да започне около 13:45 часа.

В следобедната сесия ще видим и Радослав Росенов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул и 3-кратен европейски шампион в тази възраст, ще се изправи срещу местната надежда Крушито Ковач. Мачът е в категория до 60 килограма и е 11-ти в програмата на ринг А. Очаква се да започне около 18:30 часа.