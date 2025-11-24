Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Теодор Салпаров гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радослав Росенов и Викторио Илиев в битки за четвъртфиналите днес в Будапеща

Радослав Росенов и Викторио Илиев в битки за четвъртфиналите днес в Будапеща

  • 24 ное 2025 | 10:36
  • 384
  • 0

Радослав Росенов и Викторио Илиев ще се качат на ринга в Будапеща днес в преследване на място на четвъртфиналите на Европейското първенство до 23 години. Шампионатът на Стария континент в унгарската столица продължава с пълна сила, а ние очакваме нови победи, с убедителна и красива игра от нашите национали.

В обедната сесия Викторио Илиев ще проведе втори пореден мач. В категория до 65 килограма европейският шампион за младежи ще срещне Емануилс Сидоренко (Латвия). Двубоят е осми в програмата на ринг Б и се очаква да започне около 13:45 часа.

В следобедната сесия ще видим и Радослав Росенов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул и 3-кратен европейски шампион в тази възраст, ще се изправи срещу местната надежда Крушито Ковач. Мачът е в категория до 60 килограма и е 11-ти в програмата на ринг А. Очаква се да започне около 18:30 часа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Генадий Головкин след избирането му за президент на Световния бокс: Това е само началото

Генадий Головкин след избирането му за президент на Световния бокс: Това е само началото

  • 23 ное 2025 | 20:29
  • 2561
  • 0
Болдирев на четвъртфинал на Европейското

Болдирев на четвъртфинал на Европейското

  • 23 ное 2025 | 18:00
  • 964
  • 0
Головкин е новият президент на Световен бокс

Головкин е новият президент на Световен бокс

  • 23 ное 2025 | 15:54
  • 1615
  • 0
Викторио Илиев стартира с победа в Будапеща

Викторио Илиев стартира с победа в Будапеща

  • 23 ное 2025 | 14:44
  • 1536
  • 0
Викторио Илиев първи се качва на ринга в Будапеща

Викторио Илиев първи се качва на ринга в Будапеща

  • 23 ное 2025 | 12:39
  • 743
  • 0
Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

  • 23 ное 2025 | 11:22
  • 816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 1600
  • 2
Берое остана без треньор

Берое остана без треньор

  • 24 ное 2025 | 10:58
  • 2151
  • 6
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 3445
  • 13
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 8434
  • 6
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 38783
  • 223
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 5827
  • 1