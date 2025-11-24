Мачадо, Пинто и Надер блестят на португалския шампионат по крос-кънтри в Лагоа

Мариана Мачадо спечели убедително титлата при жените на португалския шампионат по крос-кънтри, който се проведе в градския парк "Паршал“ в Лагоа в неделя. Междувременно световният шампион на 1500 метра Исак Надер беше част от победния отбор в смесената щафета.

Мачадо завоюва петата си поредна титла при жените в състезанието, което послужи и като тестово събитие за Европейското първенство по крос-кънтри. Шампионатът ще се проведе на 14 декември, като това ще бъде четвъртият път, в който Португалия е домакин на надпреварата, датираща от 1994 г.

Мачадо ще бъде една от най-големите надежди на Португалия за индивидуален медал следващия месец. 25-годишната атлетка спечели националната титла, водейки от старта до финала, и завърши дистанцията от 7,47 км за 25:33. Тя изпревари с над 40 секунди Лаура Таборда, която финишира с време 26:18.

"Петкратна шампионка? Преди всичко изпитвам огромна гордост. Голямо удоволствие е да продължавам да се занимавам с тази дисциплина, която ми е дала толкова много опит и хубави моменти. Вярвам, че това показва моята устойчивост и дух на саможертва, защото да си постоянен през годините е най-трудното нещо в нашия спорт“, заяви Мачадо.

След като спечели няколко медала при девойките под 20 и под 23 години, Мачадо се доближава все повече до отличията и при жените на континенталната сцена. Тя завърши пета на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия миналия декември, а през април подобри класирането си на четвърто място на 10 км на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен.

В състезанието при мъжете на 7,47 км победител стана кениецът Виктор Кимосоп, състезаващ се за лисабонския клуб Бенфика, с време 21:56. Жозе Карлош Пинто завърши четвърти в общото класиране, но спечели португалската титла, изпреварвайки миналогодишния победител Мигел Морейра с резултати 22:14 срещу 22:19.

"Целта очевидно не е националният шампионат, а Европейското първенство по крос-кънтри и ще видим какво ще се случи. Може да се получи нещо интересно, особено сега, когато стартирам с малко повече опит от конкуренцията, защото вече познавам трасето и мисля, че това може да бъде решаващо“, коментира Пинто.

Пинто, който е трениран от Герт Ингебригтсен, се намира в отлична форма тази есен, като миналия месец подобри португалския рекорд на 10 км с време 27:53 в Холе, Норвегия.

В първото си състезание на родна земя след спечелването на титлата на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика Исак Надер изведе Бенфика до победа в смесената щафета.

За Надер това беше своеобразна почетна обиколка, тъй като той пое щафетата от своята партньорка Саломе Афонсо, двойна медалистка от Европейското първенство в зала през 2025 г., с голяма преднина. Надер доведе отбора си до победа с точно една минута пред тима на Спортинг Клуб де Португал, в чийто състав беше и световната бронзова медалистка на 800 метра в зала Патрисия Силва.

Португалският шампионат по крос-кънтри се проведе в рамките на два дни, като в първия ден основно място заеха състезанията за ветерани. Сред участниците беше и сребърният медалист на 5000 метра от световното първенство през 1987 г. Домингош Кастро, който е и президент на Португалската федерация по лека атлетика.

Кастро, който се състезава в бягането за мъже над 60 години в деня на своя 62-ри рожден ден, заяви: "Трасето е много, много трудно. Ще бъде изненада за много атлети, които може би не очакват толкова предизвикателно, много бързо трасе, но с много завои. Това е трасе, достойно за истински шампиони.“



Снимка: Portuguese Athletics Federation