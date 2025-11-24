Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис за жени и в последната седмица на месец ноември заема 132-ро място. Първата ракета на България при дамите е с 557 точки и с 208 зад последната в топ 100 Елена-Габриела Русе от Румъния.

Елизара Янева направи голям скок от 58 позиции и влезе в челните 400 на ранглистата на WТА. 18-годишната българка, която през септември стана шампионка на международния турнир в Пазарджик, достигна до финала в Търнава. В спора за титлата 18-годишната българка отстъпи пред чехкинята Луцие Хавличкова, бивша номер 196 в света, с 4:6, 6:3, 6:7(3).

Начело на ранглистата е Арина Сабаленка (Беларус) с 10870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша)с 8395, Коко Гоф (САЩ) с 6763 и други.