Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 11:00 Теодор Салпаров гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

  • 24 ное 2025 | 10:10
  • 132
  • 0
Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис за жени и в последната седмица на месец ноември заема 132-ро място. Първата ракета на България при дамите е с 557 точки и с 208 зад последната в топ 100 Елена-Габриела Русе от Румъния. 

Елизара Янева направи голям скок от 58 позиции и влезе в челните 400 на ранглистата на WТА. 18-годишната българка, която през септември стана шампионка на международния турнир в Пазарджик, достигна до финала в Търнава. В спора за титлата 18-годишната българка отстъпи пред чехкинята Луцие Хавличкова, бивша номер 196 в света, с 4:6, 6:3, 6:7(3).

Начело на ранглистата е Арина Сабаленка (Беларус) с 10870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша)с 8395, Коко Гоф (САЩ) с 6763 и други.

Следвай ни:

Още от Тенис

 Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

 Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

  • 24 ное 2025 | 07:47
  • 613
  • 0
Синер поздрави Италия

Синер поздрави Италия

  • 24 ное 2025 | 07:30
  • 1008
  • 0
Сабаленка: Нямам търпение да се върна

Сабаленка: Нямам търпение да се върна

  • 24 ное 2025 | 04:39
  • 1917
  • 2
Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата

Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата

  • 24 ное 2025 | 03:32
  • 1181
  • 0
Алкарас поздрави Италия за Купа “Дейвис”

Алкарас поздрави Италия за Купа “Дейвис”

  • 24 ное 2025 | 03:20
  • 2391
  • 0
Коболи и Беретини след триумфа на Италия: Невъзможно е да се опише това чувство! 

Коболи и Беретини след триумфа на Италия: Невъзможно е да се опише това чувство! 

  • 24 ное 2025 | 00:12
  • 715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров гостува в Block Out

Теодор Салпаров гостува в Block Out

  • 23 ное 2025 | 10:09
  • 161
  • 1
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 2261
  • 9
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 31210
  • 81
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 6872
  • 3
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 36161
  • 220
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 4788
  • 1