Арън Гордън извън строя за повече от месец

Баскетболистът на Денвър Нъгетс Арън Гордън ще отсъства повече от месец поради разтежение на мускул на десния крак.
Той ще бъде прегледан отново след 4 до 6 седмици, като според ESPN става въпрос за разтежение от втора степен.
Гордън е трети в състава на Нъгетс по успеваемост при стрелбата, като постига средно по 18.8 точки - най-високият му резултат в кариерата до момента и записва най-добрия си процент на успеваемост от 44.4% при стрелбата от тройката.
30-годишният баскетболист игра само три минути в петък вечер при победата на Денвър със 112:109 над Хюстън Рокетс.
В 13 мача от Националната баскетболна асоциация НБА този сезон той също така има средни показатели от 5.9 борби и 1.3 асистенции за Денвър, който има втория най-добър актив в Западната конференция с 12-4.
Арън Гордън играе 12-ия си сезон в НБА, след като беше избран под номер 4 в драфта от Орландо Меджик през 2014 година. Той беше трансфериран в Денвър в средата на сезон 2020/2021.
Гордън е изиграл 733 мача в кариерата си (635 като титуляр) със средно по 13.6 точки, 6.2 борби и 2.7 асистенции. Това е втората дългосрочна контузия на ключов играч за Нъгетс.
Гардът Крисчън Браун не е играл от победата над Лос Анджелис Клипърс на 12 ноември. 24-годишният баскетболист е извън игра заради разтежение на левия глезен и се очаква нов анализ на възстановяването му след около 5 седмици.
Браун е със средно по 11.4 точки, 4.4 борби и 3.0 асистенции в 11 мача през сезона.