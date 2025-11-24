Резултати от НХЛ

В нощта на 23-ти срещу 24-и ноември (неделя срещу понеделник) се изиграха общо 6 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са отборите на Детройт Ред Уингс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бъфало Сейбърс - Каролина Хърикейнс 4:1 (1:1 2:0 1:0)

Уинипег Джетс - Минесота Уайлд 0:3 (0:0 0:2 0:1)

Ню Йорк Айлъндърс - Сиатъл Кракен 2:1* след продължение и дузпи - 0:0 (0:0 0:0 0:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:1 при дузпите

Чикаго Блекхоукс - Колорадо Аваланч 0:1 (0:0 0:1 0:0)

Сан Хосе Шаркс - Бостън Бруинс 3:1 (1:0 1:0 1:1)

Ванкувър Канъкс - Калгари Флеймс 2:5 (1:2 0:2 1:1)