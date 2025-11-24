Сабаленка: Нямам търпение да се върна

Популярни
  24 ное 2025 | 04:39
Четирикратната шампионка от Големия шлем и лидерка в ранглистата на WTA Арина Сабаленка публикува снимки в Instagram, на които показа подготовката си след края на редовния тенис сезон.

„Нямам търпение да се върна на корта“, написа Сабаленка под снимките.

През 2025 г. Сабаленка спечели Откритото първенство на САЩ, турнирите с награден фонд от 1000 долара в Маями (САЩ) и Мадрид (Испания), както и турнира с награден фонд от 500 долара в Бризбейн (Австралия). Тя загуби финалите на Откритото първенство на Австралия, Ролан Гарос и финалите. Последният официален турнир на Сабаленка през 2025 г. беше финалите на WTA. Тя стигна до финала непобедена, но загуби от Елена Рибакина от Казахстан в последния мач с 3:6, 6(0):7.

Последният мач за календарната година на беларуската тенисистка ще бъде на 28-и декември (неделя) в Дубай на "Битката на половете" срещу гръцкия състезател Ник Кирьос.

