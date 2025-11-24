Популярни
Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

  • 24 ное 2025 | 02:15
Националът Йордан Минчев реализира „дабъл-дабъл“ при домакинското поражение на клубния си отбор Кемниц от Алба Берлин с 85:89 в мач от деветия кръг на германското баскетболно първенство при мъжете.

Минчев завърши с 14 точки, 10 борби 2 асистенции за 30 минути на терена.

За Кемниц загубата беше втора поредна и общо четвърта в Бундеслигата, а след паузата за националните отбори за Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство срещу турския ТюркТелеком на 4 декември в среща от турнира Еврокъ

