  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова загуба в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова загуба в Полша

  • 23 ное 2025 | 23:58
  • 242
  • 0
Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова загуба в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха нова загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му поведоха като гости на силния тим на Пройект (Варшава) с 2:1, но допуснаха обрат и отстъпиха с 2:3 (25:23, 18:25, 25:21, 20:25, 11:15) в среща от 7-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред близо 2500 зрители.

По този начин Шлепск остава на 12-о място във временното класиране с 1 победа, 6 загуби и 4 точки в актива си. Следващия мач за Аспарухов и компания ще бъде домакинство на шампиона Богданка ЛУК (Люблин), с капитанът на България Алекс Грозданов в състава, от 9-ия кръг. Двубоят е в събота (29 ноември) от 21,00 часа българско време.

Аспарух Аспарухов започна като титуляр за Шлепск, но отново бе сменен в средата на втория гейм от Антони Квасигрох. Българинът завърши със скромните 5 точки (42% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - -1).

Над всички за гостите за пореден път бе диагоналът Бартош Филипяк със страхотните 27 точки (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака - +18), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

За домакините от Варшава германският национал Линус Вебер реализира 22 точки (1 блок, 3 аса и 57% ефективност в атака - +12) за победата.

Снимки: plusliga.pl

