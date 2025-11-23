Пореден провал остави Лион далеч от върха, два автогола в останалите мачове от Лига 1

Отборът на Лион записа четвърти пореден мач без победа във френската Лига 1. Този път “хлапетата” направиха нулево равенство при визитата си на Оксер. Така след добрия старт на сезона олимпийците се отдалечиха от върха и вече изостават на девет точки от лидера Пари Сен Жермен.
Иначе се изиграха още три срещи по-рано днес от програмата на 13-тия кръг на френския шампионат. В единия от тях борещите се за оцеляване Нант и Лориен си разделиха точките след равенство 1:1. Новаците трябва да съжаляват, че не взеха всичко от мача, тъй като в първата минута на добавеното време на откриващото полувреме Чидози Авазием си вкара автогол. След това същият играч вкара и изравнителния гол в 91-вата минута.
Друг тим в близост до “опасната зона” в лицето на Анже се поотдалечи от тройката на дъното след минимален успех с 1:0 над отбора на Анже. Тук единственият гол отбеляза Ясин Белкдим в 16-ата минута.
Най-резултатен пък бе двубоят, в който Брест надви друг от новаците Метц у дома с 3:2.
Домакините поведоха още във 2-рата минута с гол на Пате Мбуп, а в 6-ата Гиорги Цитаишвили изравни. Всичко останало се случи след почивката. Камори Думбия върна предимството на Брест в 48-ата минута, но в 79-ата Сумайла Кулибали си вкара автогол и възстанови паритета. Той продължи да прави грешки и малко преди края си изкара жълт картон, а феновете на домакините се хванаха за главите за пореден път в добавеното време, когато Ромен Дел Кастильо пропусна дузпа. Все пак Брест стигна до успеха, след като Дел Кастильо се реваншира за грешката си и се разписа в 100-ата минута.
В късния мач тази вечер Лил приема третия новак Париж ФК.