Генадий Головкин след избирането му за президент на Световния бокс: Това е само началото

  • 23 ное 2025 | 20:29
  • 796
  • 0
Бившият шампион в средна категория Генадий Головкин, който беше потвърден за нов президент на международната боксова организация Световен бокс (World boxing) по-рано днес на годишния конгрес на организацията в Рим, заяви, че това е само началото.

Головкин, някога смятан за най-добрия боксьор в света и носител на сребърен медал на Олимпийските игри през 2004 година в Атина, беше избран като единствен кандидат, пише агенция Reuters.

Той замени на поста бившия президент Борис ван дер Ворст, който заяви през септември, че няма да се кандидатира за преизбиране. На конгреса в Рим присъства и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

„Привилегия е да бъда избран... но това е само началото“, каза Головкин в изявление, разпространено от World Boxing. „По пътя към Лос Анджелис 2028 ще възстановим доверието в олимпийския бокс, за да си осигурим мястото в Бризбейн и след това.“

World Boxing ще наблюдава боксовия турнир на Олимпийските игри през 2028 година, след като организацията беше временно призната от Международния олимпийски комитет (МОК) през февруари.

Тя замени Международната боксова асоциация (IBA), която беше изключена от МОК през юни 2023 година.

