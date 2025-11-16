Популярни
Мартин Кавдански сложи край на кариерата си

  • 16 ное 2025 | 18:37
  • 230
  • 0
Мартин Кавдански сложи край на кариерата си

Защитникът на Марек Мартин Кавдански официално прекрати кариерата си на футболист след 20 сезона на професионално ниво. Кавдански има близо 300 мача в "А" група. Играл е още във Франция, Северна Македония и Албания. За родния Марек има 70 мача, като е вкарал и 5 гола за отбора.

Мартин Кавдански завърши кариерата си с номер 35, заради любимите му номера 3 и 5. По този повод преди началото на мача с Хебър изпълнителният директор на клуба Милен Лахчев му връчи фланелката, с която игра за последно за Марек и бе капитан на тима.

Марек надви десетима от Хебър на "Бончук"
Марек надви десетима от Хебър на "Бончук"

"Попътен вятър, Марто!", написаха от стадион "Бончук".

