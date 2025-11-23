Популярни
Наказанието за удара с Хамилтън изненадало Албон

  • 23 ное 2025 | 18:09
  • 397
  • 0

Пилотът на Уилямс Алекс Албон заяви, че е останал изненадан от наказанието, което получи за удара отзад на Люис Хамилтън докато двамата се бореха за позицията на пистата.

Албон закачи отзад вляво колата на Хамилтън докато се опитваше да го изпревари в подхода към завой №14 на пистата в Лас Вегас. При удара Албон загуби част от елементите в предната дясна част на предното му крило, а по колата на Хамилтън изглеждаше да няма поражения.

„Люис допусна грешка и аз го атакувах – обясни Албон. – Може би това не беше преценено перфектно, но мисля, че ударът беше съвсем лек. Наказанието ме изненада, особено като се има предвид, че нямаше никакви последици от него. Не съм сигурен защо получих тежко наказание.“

Албон беше санкциониран с 5 секунди и към лиценза му беше добавена една наказателна точка, като той вече има пет.

Хамилтън изпревари Албон на правата към завой №14, след това Алекс контраатакува в зоната за спиране, като се забави за части от секундата да изскочи до Люис и да го атакува от вътрешната страна.

Снимки: Gettyimages

