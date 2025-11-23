Популярни
Славко Матич: Имахме нашите шансове, опитвахме се да играем футбол

  • 23 ное 2025 | 16:41
  • 381
  • 0

Новият старши треньор на Септември Славко Матич говори след загубата на своя тим от Лудогорец. Столичани загубиха с 0:2 у дома.

“Особено второто полувреме имахме нашите шансове. Имахме 3-4 положения. Срещу Лудогорец това не е малко. Опитвахме се да играем футбол. Получихме много лесен първи гол. Не е лесно да се върнеш срещу Лудогорец. Не мога да бъда доволен от резултата. Момчетата се раздаваха. Теренът беше труден и за двата отбора. Гледаме към следващия мач.

Ще се опитаме. Трябват ни точки. Когато получиш гол по този начин, това променя нещата. Контролирахме повече и топката през второто полувреме, но това е Лудогорец. Ще се опитаме следващия мач да вземем точка”, заяви Матич.

