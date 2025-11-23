Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Головкин е новият президент на Световен бокс

Головкин е новият президент на Световен бокс

  • 23 ное 2025 | 15:54
  • 501
  • 0
Головкин е новият президент на Световен бокс

Генадий Головкин е новият президент на световната боксова организация Световен бокс (World boxing). Председателят на Олимпийския комитет на Казахстан, който е олимпийски вицешампион и бивш носител на световните титли в средна категория на професионалния ринг, бе избран единодушно по време на конгреса на федерацията в Рим, участие в който взеха над 250 делегати от 100 страни. Той застава на поста на мястото на Борис ван дер Ворст.

Легендата бе поздравен лично от президента на Българска федерация бокс Красимир Инински. Той взе участие в конгреса и пожела на Головкин успех и възможност да утвърди World boxing като водеща организация в семейството на Международния олимпийски комитет. 

По време на срещата им в Рим те обсъдиха влиянието и важността на България и Балканите в развитието на бокса и олимпийското движение в предстоящата 2026 година и следващия олимпийски цикъл.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Викторио Илиев стартира с победа в Будапеща

Викторио Илиев стартира с победа в Будапеща

  • 23 ное 2025 | 14:44
  • 909
  • 0
Викторио Илиев първи се качва на ринга в Будапеща

Викторио Илиев първи се качва на ринга в Будапеща

  • 23 ное 2025 | 12:39
  • 581
  • 0
Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

  • 23 ное 2025 | 11:22
  • 654
  • 0
Царукян и други трима си спечелиха бонуси в Катар

Царукян и други трима си спечелиха бонуси в Катар

  • 23 ное 2025 | 10:39
  • 585
  • 0
Олимпийска шампионка по бокс помогна за събирането на 35 хиляди лева за благотворителност

Олимпийска шампионка по бокс помогна за събирането на 35 хиляди лева за благотворителност

  • 23 ное 2025 | 09:51
  • 754
  • 0
Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

  • 23 ное 2025 | 09:33
  • 1355
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:2 Левски, Бала се вихри

Монтана 0:2 Левски, Бала се вихри

  • 23 ное 2025 | 17:21
  • 19648
  • 66
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 24134
  • 125
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 21679
  • 28
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 31967
  • 25
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 3803
  • 0
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 3109
  • 14