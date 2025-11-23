Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Викторио Илиев стартира с победа в Будапеща

Викторио Илиев стартира с победа в Будапеща

  • 23 ное 2025 | 14:44
  • 487
  • 0
Викторио Илиев стартира с победа в Будапеща

Викторио Илиев започна с категорична победа участието си на Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години. На ринга в Будапеща националът не остави шанс на Алхазур Магамадов. 19-годишният талант срази представителя на Норвегия след чиста победа с 5:0 съдийски гласа.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Илиев  демонстрира скорост и прецизност, нанасяйки красиви комбинации в главата и тялото на съперника си.За място на четвъртфиналите българинът ще боксира с Емануилс Сидоренко (Латвия). Мачът им е предвиден в утрешната програма.Малко по-късно днес, на ринг А програмата ще закрие Стелиан Страхилов. В категория до 75 килограма той ще се изправи срещу Тадж О'Донъл (Ирландия). Двубоят трябва да се проведе около 14:45 часа. В следобедната сесия на ринг А ще излезе Семион Болдирев. При 85-килограмовите националът, пети от Световното първенство в Ливърпул, ще премери сили с поляка Игор Рондош. Мачът е седми и трябва да започне около 17:30 часа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Викторио Илиев първи се качва на ринга в Будапеща

Викторио Илиев първи се качва на ринга в Будапеща

  • 23 ное 2025 | 12:39
  • 548
  • 0
Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

  • 23 ное 2025 | 11:22
  • 562
  • 0
Царукян и други трима си спечелиха бонуси в Катар

Царукян и други трима си спечелиха бонуси в Катар

  • 23 ное 2025 | 10:39
  • 538
  • 0
Олимпийска шампионка по бокс помогна за събирането на 35 хиляди лева за благотворителност

Олимпийска шампионка по бокс помогна за събирането на 35 хиляди лева за благотворителност

  • 23 ное 2025 | 09:51
  • 688
  • 0
Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

  • 23 ное 2025 | 09:33
  • 1248
  • 0
Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

  • 23 ное 2025 | 08:36
  • 807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) 0:1 Лудогорец, спорна ситуация на голлинията на "орлите"

Септември (Сф) 0:1 Лудогорец, спорна ситуация на голлинията на "орлите"

  • 23 ное 2025 | 15:45
  • 9365
  • 46
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 15896
  • 24
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 29361
  • 23
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 2817
  • 0
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 1492
  • 6
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 15370
  • 71