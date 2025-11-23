Европейският шампион до 23 г. Мегиер триумфира на полския шампионат по крос-кънтри

Популярни
»
  23 ное 2025 | 13:42
  • 169
  • 0
Една от най-големите надежди на Полша в бяганията на дълги разстояния Мачей Мегиер направи впечатляващо представяне на националния шампионат по крос-кънтри в Любин в събота.

Състезавайки се в надпреварата на 6 км при мъжете до 23 години, Мегиер беше класа над всички. Златният медалист на 3000 метра стийпълчейз от Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025 контролираше темпото от самото начало и се откъсна решително в последните обиколки.

Преднината му от над 20 секунди на финала подчерта както силата му по хълмистото трасе в Любин, така и нарастващата му зрялост като състезател в шампионатни бягания.

С оставащи само три седмици до Европейското първенство по крос-кънтри в Португалия, формата на Мегиер предполага, че той може да пристигне в Лагоа 2025 като водещ претендент на Полша и един от скритите фаворити в изключително конкурентната надпревара при мъжете до 23 години.

При мъжете и жените Олимпия Бреза спечели убедително на 8 км при жените, докато Марчин Бискуп взе националната титла на 8 км при мъжете.

Друго забележително представяне дойде от атлета до 23 години Филип Рак, който спечели комбинираното състезание на 2 км за мъже и мъже до 23 години. Рак, бронзов медалист на 1500 метра от Берген 2025, отново демонстрира характерната си скорост и тактическа зрялост в късата крос-кънтри дистанция.

Резултатите от събота ще послужат като основа за окончателния състав на Полша за Лагоа 2025. Полша не е печелила медал от Европейското първенство по крос-кънтри, откакто Вероника Пизик взе бронз в състезанието при жените до 23 години в Тилбург 2018.

