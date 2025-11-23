Микаела Стоянова: Тук трябва да имаш много здрава психика, защото те изяждат, ако я нямаш!

“Тук трябва да имаш много здрава психика, защото те изяждат, ако я нямаш“ – изповедта на едно от най-смелите млади лица във волейбола.

В новия епизод на Volleycast, Анатоли Гьонов и Александър Кепев разговарят с Микаела Стоянова – едно от най-бързо развиващите се имена в българския женски волейбол.

След изяви в Славия и Левски, Микаела Стоянова пое към Италия, където я очакват предизвикателства, нова култура и конкуренция на най-високо ниво.

Разговорът преминава през теми като психическата устойчивост, адаптацията в чужбина и ролята на треньорите в изграждането на един състезател. Микаела говори с уважение за постиженията на българските волейболни национали:

„Ако го искаш, ще го направиш. Независимо от това, с каква база разполагаш, а мъжете наистина се бориха здраво да стигнат дотам, докъдето стигнаха и го заслужават това, всеки един от тях… И се радваме за тях.“

Преместването в Италия носи тежестта на огромни очаквания:

„Истината е, че аз знаех, че си тръгвам от комфорта и че идвам тук, където ще ми е безкрайно трудно… Аз много добре знаех, че идвам тук да бъда втори диагонал.”

Тя признава, че най-голямото предизвикателство е психическата издръжливост:

„Тук наистина трябва да имаш много здрава психика, защото тук те изяждат ако я нямаш тази психика.“

Въпреки конкуренцията, Микаела намира подкрепа в съотборничките си:

„След мач ходим да вечеряме… Те направиха така, че ние да се чувстваме комфортно и добре… Да се чувстваме спокойни и да чувстваме, че отборът ни подкрепя.“

Тя откровено споделя и за тежките периоди:

„Имаше моменти, когато исках да спра… Психически съм зле, физически започвам да отслабвам… Знаех, че аз ще ги проваля, ако не се стегна, но не можех сама да го направя.“

„Треньорите Шопов и Арсов разбраха кой е подходът към мен и го направиха по прекрасен начин.“

Микаела разказва с вълнение за момента, в който попада в националния отбор за жени, сред хора, които е гледала само по телевизията:

„Това си ми беше мечта… Всяка една от тях ми е дала по нещо, което до ден днешен си го прилагам.“ “За да стане един състезател състезател, той трябва да има много търпение… Всичко става бавно и постепенно, крачка по крачка.“, споделя Микаела в подкаста.