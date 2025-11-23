Тьогерсен спечели титлата на Дания по крос-кънтри по пътя към Лагоа 2025

Популярни
  • 23 ное 2025 | 13:22
Двукратната медалистка от европейски първенства по крос-кънтри за девойки до 20 години София Тьогерсен постигна вдъхваща увереност победа в надпреварата при жените на националния шампионат на Дания по крос-кънтри, който се проведе в Колдинг в събота.

Двадесетгодишната атлетка имаше сериозна конкуренция през по-голямата част от състезанието, като Алберте Кяер и завърналата се в спорта Ана Холм поддържаха високо темпо.

Въпреки това, когато насрещният вятър се усили в последната обиколка, Тьогерсен се оказа единствената състезателка, способна да увеличи скоростта. Тя се откъсна от своите съпернички със спокойно и уверено ускорение. Кяер финишира девет секунди след нея, а Холм допълни подиума.

След състезанието защитаващата титлата си шампионка заяви, че представянето ѝ потвърждава, че навлиза във форма в точния момент преди Европейското първенство по крос-кънтри следващия месец, където ще се състезава в категорията до 23 години: "Планът ми беше да се движа с групата и да атакувам в края. Щастлива съм от силата, която усетих в последните 500 метра, и се надявам да бъда още по-добре подготвена за европейското.“

При мъжете Микел Дал-Йесен демонстрира перфектно бягане начело на колоната. Той се откъсна в последната обиколка, за да си осигури Кралската купа пред Елиът Смит-Расмусен, а Якоб Ейби Стенгаард спечели бронзовия медал.

Снимки: Gettyimages

