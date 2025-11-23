Викторио Илиев първи се качва на ринга в Будапеща

Трима българи ще се качат на ринга в откриващия ден на Европейското първенство до 23 години в Будапеща. Шампионатът на Стария континент започва днес, а програмата ще ни предостави вълнуващи моменти.

Викторио Илиев, финалист от Световната купа в Полша и европейски шампион за младежи, ще открие българското участие. В категория до 65 килограма той ще боксира с Алхазур Магамадов (Норвегия). Мачът е пети в ранната сесия на ринг Б и се очаква да започне около 13:00 часа. На ринг А програмата ще закрие Стелиан Страхилов. В категория до 75 килограма той ще се изправи срещу Тадж О`Донъл (Ирландия).

Двубоят трябва да се проведе около 14:45 часа. Последен от българските представители днес на ринг А ще излезе Семион Болдирев. При 85-килограмовите националът ни, пети от Световното първенство в Ливърпул, ще премери сили с поляка Игор Рондош. Мачът е седми в списъка от следобедната сесия и трябва да започне около 17:30 часа.