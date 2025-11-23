Ансамблите на Левски спечелиха две титли и общо три медала на турнир в Япония

Ансамблите на Левски отново показаха класа и заеха първите две места на традиционния международен турнир по художествена гимнастика "Sanix Cup 2025", който се проведе във Фукуока (Япония).

Със златния медал на пет ленти се окичи отборът в състав Александра Иванова, Божидара Миткова, Вяра Младенова, Дария Киркова и Сиана Казъмска с треньор Теодора Паничарска. Веднага след съотборничките си се нареди другият тим на Левски - Александра Цветанова, Анна Даскалова, Габриела Пеева, Елеонора Иванова и Симона Харизанова с треньор Татяна Янева, който триумфира в състезанието с пет топки.

Съдия беше Симона Минкова, а водач на делегацията Габриела Грошева.

"Така, КХГ Левски остава непобедим в историята на това състезание. През годините, различни наши състави мериха сили с азиатски, руски и други български отбори, но не отстъпиха първото място. Клуб по художествена гимнастика Левски честити 25-годишнината на любезните домакини от SANIX Presents Bulgarian Festival in Global Arena и им благодари за възможността да представяме красотата и грацията на българката и силата на родната школа по художествена гимнастика пред света", написаха о клуба във Фейсбук.