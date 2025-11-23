Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Ансамблите на Левски спечелиха две титли и общо три медала на турнир в Япония

Ансамблите на Левски спечелиха две титли и общо три медала на турнир в Япония

  • 23 ное 2025 | 12:38
  • 106
  • 0
Ансамблите на Левски спечелиха две титли и общо три медала на турнир в Япония

Ансамблите на Левски отново показаха класа и заеха първите две места на традиционния международен турнир по художествена гимнастика "Sanix Cup 2025", който се проведе във Фукуока (Япония).

Със златния медал на пет ленти се окичи отборът в състав Александра Иванова, Божидара Миткова, Вяра Младенова, Дария Киркова и Сиана Казъмска с треньор Теодора Паничарска. Веднага след съотборничките си се нареди другият тим на Левски - Александра Цветанова, Анна Даскалова, Габриела Пеева, Елеонора Иванова и Симона Харизанова с треньор Татяна Янева, който триумфира в състезанието с пет топки.

Съдия беше Симона Минкова, а водач на делегацията Габриела Грошева.

"Така, КХГ Левски остава непобедим в историята на това състезание. През годините, различни наши състави мериха сили с азиатски, руски и други български отбори, но не отстъпиха първото място. Клуб по художествена гимнастика Левски честити 25-годишнината на любезните домакини от SANIX Presents Bulgarian Festival in Global Arena и им благодари за възможността да представяме красотата и грацията на българката и силата на родната школа по художествена гимнастика пред света", написаха о клуба във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Гимнастички от над 20 отбора участваха в първото издание на турнир „Katrin’s Angels“

Гимнастички от над 20 отбора участваха в първото издание на турнир „Katrin’s Angels“

  • 23 ное 2025 | 08:53
  • 651
  • 0
Българските представители отпаднаха преди финалите на Световното по спортна гимнастика за младежи

Българските представители отпаднаха преди финалите на Световното по спортна гимнастика за младежи

  • 20 ное 2025 | 22:41
  • 1088
  • 0
Силвия Митева води обучение за треньори в Монголия

Силвия Митева води обучение за треньори в Монголия

  • 20 ное 2025 | 15:50
  • 331
  • 0
ФИГ е предоставила неутрален статут на 250 руски спортисти, треньори и съдии

ФИГ е предоставила неутрален статут на 250 руски спортисти, треньори и съдии

  • 20 ное 2025 | 12:45
  • 440
  • 0
Наш топсъдия по спортна гимнастика с престижна покана

Наш топсъдия по спортна гимнастика с престижна покана

  • 19 ное 2025 | 12:25
  • 459
  • 0
Националите по спортна гимнастика с отлична подиум тренировка преди Световното

Националите по спортна гимнастика с отлична подиум тренировка преди Световното

  • 18 ное 2025 | 16:57
  • 1094
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

  • 23 ное 2025 | 12:45
  • 3417
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 22229
  • 18
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 319
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11173
  • 34
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4149
  • 7
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 14887
  • 5