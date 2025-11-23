Царукян и други трима си спечелиха бонуси в Катар

UFC раздаде четири бонуса след съботната галавечер в Катар, като един от тях отиде при боец, който направи забележително завръщане в октагона.

След края на UFC Fight Night 265 четирима бойци си тръгнаха с по 50 000 долара допълнително за своите впечатляващи представяния в „ABHA Arena“ в Доха. Вижте кои са победителите.

Представяне на вечерта: Люк Райли

Люк Райли (12-0 MMA, 1-0 UFC) призна, че е имал ужасен първи рунд срещу Богдан Град (15-4 MMA, 1-2 UFC). В началото на втория обаче той го изненада с ляво кроше, което завъртя главата на Град и го прати на пода. Райли, съотборник на претендента за титлата в лека категория Пади Пимблет от Ливърпул, довърши съперника си с брутални удари, за да си осигури победа в дебюта.

Представяне на вечерта: Киоджи Хоригучи

Киоджи Хоригучи (35-5 MMA, 8-1 UFC) започна втория си поход в UFC с гръм и трясък. Боецът в категория муха се завърна в организацията девет години след като я напусна – с актив от 7-1 и неуспешен опит за спечелване на титлата. В събота вечер японецът отказа Тагир Уланбеков (17-3 MMA, 6-2 UFC) в третия рунд. Бившият шампион на Bellator и Rizin в категория муха веднага заяви претенции за мач срещу шампиона на UFC Александре Пантожа.

Хоригучи приспа Уланбеков на UFC Катар

Представяне на вечерта: Уолдо Кортес-Акоста

Уолдо Кортес-Акоста (16-2 MMA, 9-2 UFC) се би само преди три седмици и записа победа над Анте Делия, след като бъркане в окото го постави в затруднение. Той прие двубоя с Шамил Газиев (14-2 MMA, 3-2 UFC) само с три дни предизвестие, отлетя за Близкия изток, мина кантара и постигна нокаут за 82 секунди.

Представяне на вечерта: Арман Царукян

Арман Царукян (23-3 MMA, 10-2 UFC) беше под огромно напрежение да се представи добре срещу Дан Хукър (24-13 MMA, 14-9 UFC) в главния двубой на вечерта и се справи блестящо. Царукян не бе стъпвал в октагона от победата си с неединодушно съдийско решение над бившия шампион в лека категория Чарлс Оливейра през април 2024 г. Тази победа му осигури мач за титлата, но той трябваше да се оттегли от шампионския двубой поради контузия, която получи по време на свалянето на килограми за двубоя с Ислам Махачев през януари. Въпреки че новият шампион Илия Топурия заяви, че не се интересува от битка с него, Царукян направи кандидатурата си неоспорима със събмишън във втория рунд.