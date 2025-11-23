Олимпийска шампионка по бокс помогна за събирането на 35 хиляди лева за благотворителност

Олимпийската шампионка от Токио Стойка Кръстева спомогна за събирането на 35 хиляди лева. Тя бе част от 16 имена, емблеми на българския спорт, които участваха в благотворителния търг под наслов „Шампиони и приятели даряват“. Той се организира за първи път от Столична община и Фондация “София - европейска столица на спорта“.

Средствата се поделят по равно и ще бъдат внесени по сметки за две каузи: „Пълноценен живот за 5-годишния Дими“ и “Да дадем шанс за всяко дете с аутизъм“.

Кръстева и останалите звездни имена от близкото минало и настояще подкрепиха благородната инициатива и се обединиха около разбирането, че светът е пъстър и всеки в него има право на по-добър и по-светъл живот.

Водещи на церемонията в Централния военен клуб бяха Ники Кънчев, Ренета Камберова и Елена Яръмова, а гостите се радваха на изпълненията на многократните шампиони по спортни танци Михаела Павлова и Тодор Атанасов, тримата тенори от "TENORI D’AMORE" и виртуозната акордеонистка Вероника Тодорова.