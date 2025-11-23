Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

Джеси „Бам“ Родригес обедини три от четирите световни титли в категория супер-муха в професионалния бокс, след като доминираше през целия мач и постигна победа с нокаут в десетия рунд над Фернандо Мартинес.

С това поражение Мартинес (18-1, 9 нокаута) загуби титлата си на WBA, която Родригес добави към поясите на WBC и WBO, които вече притежаваше.

25-годишният „Бам“ наложи пълно превъзходство в двубоя, като може да се каже, че не загуби нито един рунд и изглеждаше по-добър от всякога. Той демонстрира, че е с класа над боксьор, който доскоро бе смятан за номер две в категория до 52 килограма.

Победата оставя Родригес само на един пояс от статута на неоспорим шампион в категория супер-муха. Титлата на IBF в момента се държи от Уилибалдо Гарсия, който ще я защитава в Рияд на 27 декември срещу Кенширо Тераджи. Победителят от този мач може да се изправи срещу „Бам“ през пролетта на 2026 г.