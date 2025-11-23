Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

  • 23 ное 2025 | 09:33
  • 734
  • 0
Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

Джеси „Бам“ Родригес обедини три от четирите световни титли в категория супер-муха в професионалния бокс, след като доминираше през целия мач и постигна победа с нокаут в десетия рунд над Фернандо Мартинес.

С това поражение Мартинес (18-1, 9 нокаута) загуби титлата си на WBA, която Родригес добави към поясите на WBC и WBO, които вече притежаваше.

25-годишният „Бам“ наложи пълно превъзходство в двубоя, като може да се каже, че не загуби нито един рунд и изглеждаше по-добър от всякога. Той демонстрира, че е с класа над боксьор, който доскоро бе смятан за номер две в категория до 52 килограма.

Победата оставя Родригес само на един пояс от статута на неоспорим шампион в категория супер-муха. Титлата на IBF в момента се държи от Уилибалдо Гарсия, който ще я защитава в Рияд на 27 декември срещу Кенширо Тераджи. Победителят от този мач може да се изправи срещу „Бам“ през пролетта на 2026 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

  • 23 ное 2025 | 08:36
  • 625
  • 0
Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

  • 23 ное 2025 | 08:16
  • 751
  • 0
Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

  • 23 ное 2025 | 00:18
  • 1484
  • 0
Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

  • 22 ное 2025 | 23:10
  • 1655
  • 0
Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

  • 22 ное 2025 | 22:47
  • 5054
  • 0
Иан Мачадо Гари мечтае за титлата след успех над Мохамед

Иан Мачадо Гари мечтае за титлата след успех над Мохамед

  • 22 ное 2025 | 22:21
  • 1732
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 18132
  • 15
11-те на Добруджа и Локомотив (Пд)

11-те на Добруджа и Локомотив (Пд)

  • 23 ное 2025 | 10:47
  • 714
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 8795
  • 17
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 2886
  • 2
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 111568
  • 561
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 12981
  • 4