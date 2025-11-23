Наказаха Габи Бортолето за Гран При на Катар

Пилотът на Заубер Габриел Бортолето ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за Гран При на Катар следващата седмица заради инцидента между него и Ланс Строл в първия завой на Гран При на Лас Вегас по-рано днес.
Това беше второто поредно състезание, в което Бортолето и Строл се удрят в рамките на първата обиколка, но този път, за разлика от случая в Бразилия преди две седмици, вината беше на пилота на Заубер. Той се опита да спре много късно за първия завой и буквално се вряза в своя съперник, което доведе до отпадането и на двамата от надпреварата в Града на греха.
Очаквано стюардите разследваха инцидента и след сравнително кратка дискусия наложиха стандартното наказание от 10 секунди на Бортолето. Тъй като обаче бразилецът отпадна от състезанието и нямаше как да изтърпи своята санкция, тя се пренася за следващото състезание, в което той ще участва. Това трябва да бъде Гран При на Катар следващата седмица, където пилотът на Заубер ще бъде преместен с пет места назад на старта.
Отделно Бортолето получи и две наказателни точки към своя лиценз за предизвикването на катастрофата със Строл. За него това са първите наказателни точки изобщо във Формула 1.
