Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Наказаха Габи Бортолето за Гран При на Катар

Наказаха Габи Бортолето за Гран При на Катар

  • 23 ное 2025 | 09:30
  • 152
  • 0
Наказаха Габи Бортолето за Гран При на Катар

Пилотът на Заубер Габриел Бортолето ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за Гран При на Катар следващата седмица заради инцидента между него и Ланс Строл в първия завой на Гран При на Лас Вегас по-рано днес.

Това беше второто поредно състезание, в което Бортолето и Строл се удрят в рамките на първата обиколка, но този път, за разлика от случая в Бразилия преди две седмици, вината беше на пилота на Заубер. Той се опита да спре много късно за първия завой и буквално се вряза в своя съперник, което доведе до отпадането и на двамата от надпреварата в Града на греха.

Очаквано стюардите разследваха инцидента и след сравнително кратка дискусия наложиха стандартното наказание от 10 секунди на Бортолето. Тъй като обаче бразилецът отпадна от състезанието и нямаше как да изтърпи своята санкция, тя се пренася за следващото състезание, в което той ще участва. Това трябва да бъде Гран При на Катар следващата седмица, където пилотът на Заубер ще бъде преместен с пет места назад на старта.

Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи
Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи

Отделно Бортолето получи и две наказателни точки към своя лиценз за предизвикването на катастрофата със Строл. За него това са първите наказателни точки изобщо във Формула 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи

Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи

  • 23 ное 2025 | 09:04
  • 389
  • 0
Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

  • 23 ное 2025 | 08:51
  • 508
  • 2
Пиастри: Бях един от малкото, които всъщност се опитаха да вземат първия завой

Пиастри: Бях един от малкото, които всъщност се опитаха да вземат първия завой

  • 23 ное 2025 | 08:35
  • 536
  • 0
Ръсел: Подиумът беше нашият максимум

Ръсел: Подиумът беше нашият максимум

  • 23 ное 2025 | 08:24
  • 426
  • 0
Норис: Прекалих с агресията в първия завой

Норис: Прекалих с агресията в първия завой

  • 23 ное 2025 | 08:17
  • 641
  • 0
Верстапен за титлата: Разликата все още е голяма

Верстапен за титлата: Разликата все още е голяма

  • 23 ное 2025 | 08:02
  • 1186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 12975
  • 13
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 5660
  • 8
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 1658
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1717
  • 1
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 109151
  • 556
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 10766
  • 3