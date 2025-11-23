Наказаха Габи Бортолето за Гран При на Катар

Пилотът на Заубер Габриел Бортолето ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за Гран При на Катар следващата седмица заради инцидента между него и Ланс Строл в първия завой на Гран При на Лас Вегас по-рано днес.

Gabriel Bortoleto has been handed a five-place grid penalty for the Qatar Grand Prix, after today's Turn 1 collision with Lance Stroll 🚨📝



Read the Full Story 👉 https://t.co/Lu5Ii0iEsx#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/sckVYOdj9i — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Това беше второто поредно състезание, в което Бортолето и Строл се удрят в рамките на първата обиколка, но този път, за разлика от случая в Бразилия преди две седмици, вината беше на пилота на Заубер. Той се опита да спре много късно за първия завой и буквално се вряза в своя съперник, което доведе до отпадането и на двамата от надпреварата в Града на греха.

Gabi into Lance and Pierre! 💥



Here's the contact further down the pack at the first corner 😳#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/pD0y61XNkH — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Очаквано стюардите разследваха инцидента и след сравнително кратка дискусия наложиха стандартното наказание от 10 секунди на Бортолето. Тъй като обаче бразилецът отпадна от състезанието и нямаше как да изтърпи своята санкция, тя се пренася за следващото състезание, в което той ще участва. Това трябва да бъде Гран При на Катар следващата седмица, където пилотът на Заубер ще бъде преместен с пет места назад на старта.

Отделно Бортолето получи и две наказателни точки към своя лиценз за предизвикването на катастрофата със Строл. За него това са първите наказателни точки изобщо във Формула 1.

Снимки: Gettyimages