Луис Енрике: Льо Авър не заслужаваше да загуби с 0:3

  • 23 ное 2025 | 05:53
  • 501
  • 0

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира победата на своя отбор с 3:0 над Льо Авър в мач от Лига 1. Според испанския специалист, съперникът е заслужавал повече с представянето си на "Парк де Пренс".

„Мачът беше труден за нас. Льо Авър игра смело и ни пресираше високо. Те контролираха добре топката и създадоха положения, така че заслужаваха повече“, заяви Луис Енрике.

Многото отсъстващи не попречиха на ПСЖ отново да оглави класирането

Той добави, че паузата за националните отбори е оказала влияние, тъй като е трябвало да съобрази игровото време на всеки футболист.

Парижани са на върха в класирането с 30 точки, следвани от Марсилия и Ланс с по 28.

Снимки: Imago

